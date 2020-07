MATANÇA: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA RUA DA LAMA

Um crime de homicídio foi registrado na tarde desta sexta-feira, dia 17, por volta das 16h30, na rua Frei Damião, nas proximidades do Parque Pajeú.



Um homem identificado como Rodrigo Marques Alves (25), vulog "Fofão", foi executado com vários tiros na cabeça.



Rodrigo Marques tinha várias passagens pela Polícia.



Já são 55 homicídios dolosos registrados em Sobral no corrente ano.



O corpo foi recolhido para o IML para ser periciado.



A Polícia Civil irá investigar o crime.

Veja mais sobre: violência