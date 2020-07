Trio suspeito de integrar organização criminosa é preso pela Polícia Civil em Tamboril

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Regional de Crateús e com o apoio da Delegacia Municipal de Tamboril, cumpriu, na manhã desta quarta-feira (15), três mandados de prisão preventiva em desfavor de indivíduos suspeitos de integrarem uma organização criminosa. As prisões ocorreram em Tamboril, Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Estado.





Após investigações acerca de um grupo que planejava roubar uma agência bancária na região de Crateús, no ano de 2018, os agentes policiais conseguiram identificar e prender Reginaldo Dias de Luz (34), Francisco de Assis Oliveira Ribeiro (47), vulgo “Chico Patu”, ambos sem antecedentes criminais. Os indivíduos foram capturados no momento em que estavam em um estabelecimento comercial situado no centro de Tamboril.





Já o terceiro investigado, identificado como Fernando Gonçalves de Carvalho (32), com antecedentes criminais por roubo, dano, porte ilegal de armas de fogo, associação criminosa e extorsão mediante sequestro, encontrava-se no sistema penitenciário, onde foi dado cumprimento ao mandado pelos policiais civis.





Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Tamboril, onde prestaram esclarecimentos e, em seguida, foram conduzidos para uma unidade penitenciária na região. A Polícia Civil segue investigando o caso com objetivo de capturar outros partícipes de ações delituosas que integram o mesmo grupo criminoso.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode colaborar repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 98616-6699, que é o WhatsApp da Delegacia Regional de Crateús. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil CE)