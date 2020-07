NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE URUOCA

O Governo de Uruoca, através da Secretaria da Saúde, vem a público esclarecer sobre uma denúncia veiculada em um blog da região na manhã do dia 14 de julho do corrente ano. Informamos que, no quadro de colaboradores da UBS Jan Keully, no distrito de Campanário, não existe nenhum profissional da medicina de origem cubana, e sim, duas médicas brasileiras, assim como nas demais Unidades de Saúde do município não há nenhum médico que seja de naturalidade estrangeira, e que em nenhum momento houve recusa para atender e/ou realizar a notificação de pacientes suspeitos da COVID – 19.





Salientamos que todos os casos são atendidos e que, após o paciente passar por uma anamnese e exame físico, sendo constatado que o mesmo tem sintomas e/ou critérios para notificação, é prescrito uma terapêutica farmacológica domiciliar de acordo com a necessidade individual e condição clínica do paciente. Realizamos, ainda, a notificação da suspeita e os pacientes sintomáticos respiratórios com sintomas leves, são orientados pelas médicas e enfermeiras para manter isolamento social, é realizado acompanhamento destes pacientes de acordo com frequência estabelecida em normatizações clínicas e fichas técnicas através de telefone de contato ou mídias de comunicação.





Os testes rápidos ou Swab são realizados nos pacientes notificados seguindo sempre o protocolo de realização.





Já nos casos em que o paciente apresente um sinal ou sintoma de agravamento em seu quadro clínico ou de Síndrome Respiratória Aguda Grave conforme normatizado em documentos oficiais, o paciente é estabilizado clinicamente e regulado para unidade de referência, com deslocamento através de ambulância disponível em todo o município de Uruoca. Em nenhum momento houve quaisquer que sejam, agressão física ou verbal para com algum paciente, pois nossas equipes prezam pelo bom atendimento e resolubilidade das demandas.





Por fim, ressaltamos ainda que, a decisão de realizar a notificação bem como a realização dos testes para diagnostico da COVID – 19 não é do paciente e sim da avaliação médica, que depois de anamnese e exame físico realizado, o profissional identificando a necessidade realiza a notificação para posteriormente o teste, conforme orientações estabelecidas nos protocolos clínicos que a equipe segue como orientador.