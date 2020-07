Um grave acidente de trânsito deixou um comerciante morto na noite do sábado (18), na BR-304, em Aracati. De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) o acidente ocorreu por volta das 22h00, quando o motorista perdeu o controle do veículo Honda Civic vindo a sair da pista e chocar-se contra uma árvore. A vítima identificada como Ronaldo Coelho não resistiu e morreu no local do acidente.





(Ibiapaba 24 horas)