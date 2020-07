Mais uma “novinha” é assassinada em Fortaleza. Crime aconteceu na Granja Portugal

Uma jovem de apenas 16 anos foi assassinada na noite desta segunda-feira (20), em Fortaleza. O crime ocorreu no bairro Granja Portugal. A garota estava em casa quando foi atingida por vários tiros e teve morte instantânea. A Polícia iniciou investigações acerca do crime e não sabe, ainda, se o caso está ligado á guerra de facções naquela área da Capital.





O assassinato da jovem identificada pela Polícia como Jesiele Alves de Freitas, 16 anos, aconteceu em uma residência localizada na esquina das Ruas José Abílio e Itajaí. Neste mesmo local, dois adolescentes foram assassinados no começo do ano.





De acordo co testemunhas, Jesiele estaria em casa quando estranhos chegaram ali e a chamaram. Ao se aproximar da porta, ela foi atingida pelos disparos. Policiais militares foram acionados pela vizinhança e fizeram o isolamento da cena do crime até a chegada das equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que iniciaram as investigações de campo.





Mais crimes





Além do assassinato da adolescente na Granja Portugal, as autoridades da Segurança Pública registraram, ao menos, outros sete crimes de morte no Ceará nesta segunda-feira (20). Os assassinatos aconteceram nos Municípios de Lavras da Mangabeira, Russas, Juazeiro do Norte (duas mortes por intervenção policial), Campos Sales, Maracanaú e Itaitinga.





(Blog Fernando Ribeiro)