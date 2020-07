GRAVE ACIDENTE É REGISTRADO NO BAIRRO DOMINGOS OLÍMPIO, EM SOBRAL

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo, dia 5, por volta das 21h30, na rua Mestre Assis Fernandes, no bairro Domingos Olímpio.





Os veículos envolvidos no sinistro foram: uma motoneta Honda Biz e uma Pampa.

Duas mulheres que ocupavam a moto ficaram feridas e foram socorridas para o hospital Santa Casa. As vítimas foram socorridas por viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU.





O veículo Ford Pampa se evadiu do local do acidente.



Uma Equipe da Guarda Municipal esteve no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.