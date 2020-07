DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que algumas pessoas no Distrito de Rafael Arruda estão agindo em desacordo com o que determina o Decreto Governamental sobre o coronavírus.

Veja à íntegra da denúncia:

"Olá gostaria de fazer uma denuncia. Aqui em Rafael Arruda tem pessoas contaminadas e suspeito de covid andando na rua e pior tem comerciantes sabendo que estão com sintomas e positivo, trabalhando no comércio, atendendo as pessoas isso é um perigo e cada vez aumentando o número de casos daqui de Rafael Arruda e as pessoas daqui não se importam com a saúde de outras pessoas e algumas pessoas andam sem máscara na rua por sinal aqui está uma desordem! Cadê a prefeitura e a guarda municipal que não faz alguma coisa pra isso diminuir por aqui. Obrigada espero que as autoridades vejam esse relato e tome uma atitude com o povo aqui de Rafael Arruda."