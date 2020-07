Vídeo: Criança cai de carro em movimento e sai andando

Uma mãe levou o maior susto após seu filho, de apenas 4 anos, cair do carro que ela estava dirigindo. Felizmente, a criança não se feriu e ainda saiu andando da pista. A cena assustadora aconteceu em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (3), e foi flagrada por câmeras de segurança.





De acordo com Franciele Konrad, o pequeno Theodoro foi arremessado para fora do carro quando ela fez um curva. Por sorte, não havia movimento de veículos na via. Na sequência, o garoto levanta e corre em direção a uma calçada, onde um homem viu a cena e também correu para ajudar a criança.





Quando a mãe viu o que tinha acontecido, ela freou o carro e saiu para buscar o filho, mas esqueceu de puxar o freio de mão. O mesmo homem que ajudou a criança correu atrás do carro para parar veículo, evitando um acidente.





– Não deu tempo de segurar ele. Acredito que tentou segurar a maçaneta e acabou abrindo. A porta sempre trava, não sei porque dessa vez não travou. Ele estava bem calmo, eu fiquei mais nervosa que ele – revelou a mãe.

Veja mais sobre:

(Pleno News)Vídeo: YouTube/Destaque Popular3