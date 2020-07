Grupo armado invade campo de futebol e mata irmãos a tiros em Itaitinga

Moradores da região ouviram mais de 60 disparos durante a ação.

Cerca de dez homens armados invadiram um campo de futebol e mataram dois irmão a tiros na rua 8, no bairro Barrocão, em Itaitinga, na noite desta sexta-feira (3).





Conforme a Polícia Militar, as vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, estavam se preparando para participar de uma partida de futebol quando os atiradores chegaram em dois veículos e atacaram os jogadores.





Durante o tiroteio, houve correria no local e mais de 60 disparos foram ouvidos pelos moradores da região. Uma das vítimas caiu dentro do campo, próximo a trave. Já a outra chegou a sair do local, porém morreu na rua. O grupo fugiu após o crime.





Segundo a polícia, os atiradores usaram uma arma longa na ação. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





(Diário do Nordeste)

Foto Rafaela Duarte