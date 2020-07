SUSPEITO DE ESTUPRAR CADELA É CONDUZIDO À DELEGACIA DE SANTA QUITÉRIA

Um homem de 65 anos foi detido pela polícia, suspeito de haver estuprado uma cadela no município de Hidrolândia. O caso aconteceu na tarde da quarta (01), na própria residência do homem localizada no bairro Alto da Esperança.





De acordo com o que apurou o Site “A voz de Santa Quitéria”, o animal já tinha apresentado um sangramento e ia ser cuidado por uma senhora. O acusado, então, pegou-a e se trancou em um quarto, enquanto se ouvia o sofrimento dela. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com a cadela amarrada, com fome e sede.





Ele negou a prática da zoofilia, mas foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria, para os procedimentos cabíveis.





Com informações do portal A Voz de Sta. Quitéria

Foto ilustrativa