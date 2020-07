GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na madrugada desta quinta-feira, 16, por volta das 03h30min, a composição da ROMU 02, recebeu informações de um possível arrombamento nas proximidades da praça do Bosque. Fazendo rondas nas proximidades, foi avistado um indivíduo que empreendeu fuga em direção à praça São João, onde lá foi realizada a captura do suspeito. Retornando para a Praça do Bosque, os Guardas encontraram os produtos que ele havia escondido: 1 smart TV LG, relógios, cordões, roupas, etc. O proprietário da casa foi acionado e o infrator foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.





(Sobral 24 horas)