Com futebol, SBT explode de audiência, assume a liderança e supera Jornal Nacional no Rio de Janeiro

Silvio Santos parece ter mais um motivo para seguir na batalha de quebrar o histórico domínio da Rede Globo nos esportes.

Segundo dados do blog Teleguiado, o SBT superou a Rede Globo, deixando o Jornal Nacional para trás no Rio de Janeiro. Feito histórico. Desde 2015 ninguém superava o JN.





Beneficiados pela MP do Futebol, de Jair Bolsonaro, os clubes agora podem negociar individualmente os jogos, facilitando a entrada de outras emissoras em diversos campeonatos.





“O SBT assumiu a liderança da audiência do Rio de Janeiro na pesquisa preliminar da Kantar Ibope Media. Às 21h10, a transmissão de Flamengo x Fluminense bateu o Jornal Nacional por 24,1 a 23,8 pontos.”, diz o Blog teleguiado com informações da Kantar Ipobe.





No Rio de Janeiro, um ponto de audiência representa 47.454 domicílios e 121.090 indivíduos. É o segundo mercado mais importante do país, com 18,2% de influência sobre o Painel Nacional de Televisão.

Audiência - 21h22

RJ



SBT 25

Globo 23,2

Record 5,6

TV Brasil 0,7

RedeTV! 0,3

Band 0,3

CNT 0,1 — Teleguiado (@blogteleguiado) July 16, 2020