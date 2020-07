Produtos roubados de residência, avaliados em R$ 40 mil, são recuperados pela polícia em Sobral

Cerca de R$ 40 mil em produtos roubados de uma residência no município de Sobral foram recuperados pela Polícia Civil nesta segunda-feira (13). Conforme divulgado nessa terça-feira (14), um homem e um adolescente foram detidos.





De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), no último sábado (11), a vítima procurou a delegacia para comunicar que teve a casa invadida. Os criminosos levaram na ação diversas joias de alto valor, relógios, óculos de marcas famosas, entre outros objetos, totalizando cerca de R$ 40 mil em produtos.





De posse das informações repassadas pela proprietário da residência, os policiais conseguiram localizar um adolescente. No momento da abordagem, o jovem estava com o mesmo boné usado no crime.





Após confessar a participação, o adolescente indicou para a polícia Rafael Lopes da Silva, 34 anos, com antecedentes criminais por furto quando menor, como cúmplice. Os agentes foram até a casa de Rafael, localizada no bairro Padre Palhano, onde encontraram partes dos objetos roubados.





Segundo a polícia, o homem e o adolescente foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Sobral. Na unidade policial, o adolescente foi indiciado por ato infracional análogo a furto qualificado, e Rafael por furto qualificado. A Polícia Civil segue investigando o caso.





(Diário do Nordeste)