Guarda Municipal fecha laboratório de drogas durante megaoperação na Capital

Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) desmantelaram um laboratório de fabricação de drogas, além de ponto de venda dos entorpecentes, que funcionava em uma residência localizada no bairro Paupina, na Grande Messejana. O fato ocorreu na noite desta sexta-feira (17) durante uma megaoperação realizada pela Guarda em conjunto com a PM em nove bairros da Capital que hoje são atendidos pelas Torres de Vigilância 24 horas do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU).





Equipes das patrulhas GTAM-02 e VT-362, da Torre de Segurança do Por do Sol, durante o patrulhamento no bairro Paupina avistaram alguns homens em atitude suspeita no Campo da Paupina e decidiram abordá-los.





Na tentativa de abordagem os indivíduos empreenderam fuga entrando em uma casa e pulando os muros, não sendo possível alcançá-los. Mas, durante a revista na casa foram localizadas porções de drogas do tipo maconha e cocaína além de outros materiais característicos para preparação para o tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada no plantão do 30º DP (São Cristóvão).





(Blog do Fernando Ribeiro)