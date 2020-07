Pandemia da violência: 21 pessoas assassinadas em mais um fim de semana sangrento

A violência armada deixou 21 pessoas mortas em assassinatos neste fim de semana no Ceará. Entre os casos, dois duplos homicídios foram registrados entre a sexta-feira (17) e o sábado (18). Na Grande Fortaleza, 11 pessoas foram assassinadas no período e outras 10 em sete cidades do sertão cearense.





Na Capital, crimes de morte ocorreram nos bairros Barra do Ceará (duplo), Jangurussu e Bom Jardim. Na Região Metropolitana, nos Municípios de Cascavel, Maranguape, Caucaia (dois homicídios), Guaiúba e Aquiraz.





No Interior cearense, os 10 assassinatos do fim de semana aconteceram nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (2), Quixeramobim (duplo), Sobral (2), Lavras da Mangabeira (2), além de Jaguaribara e Crato.





Duplos





Dois homens foram assassinados, a tiros, na noite da última sexta-feira (17), no calçadão da Vila do Mar, na Avenida José Roberto Sales, bairro Colônia, na Grande Barra do Ceará. De acordo com a Polícia, dois homens em uma motocicleta de cor preta, dispararam vários tiros contra um desafeto, que morreu na hora. Outro jovem acabou sendo atingido por uma “bala perdida” e também faleceu no local. Os assassinos fugiram.





Um duplo homicídio foi registrado na manhã de sábado (18) na cidade de Quixeramobim, no Sertão Central, os de os corpos de dois homens, não identificados, foram encontrados crivados de balas e amarrados, em um matagal próximo a um condomínio residencial. As vítimas não foram identificadas.





Mais crimes





Um homem identificado apenas por Darlan foi morto, a tiros, na noite de sexta-feira (17), na comunidade de Mutirão, em Jaguaribara.





Dois homens foram mortos, no fim de semana, na cidade de Sobral, na Zona Norte do estado. No bairro Parque Pajeú, Rodrigo Marques Alves, 25 anos, foi morto, a tiros, ainda na sexta-feira. No sábado (18), Francisco George Balbino da Silva tombou sem vida, atingido a tiros, no bairro Dom Expedito.





Também em Juazeiro do Norte, no Cariri, foram registrados dois assassinatos. O primeiro caso aconteceu na Avenida Aílton Gomes, tendo como vítima, Gilson Pereira Dantas, 38 anos, morto a tiros. No domingo (19), Rafael Araújo de França, 32, foi assassinado, a facadas, no bairro João Cabral, numa possível vingança.





Dois crimes de morte foram registrados em Lavras da Mangabeira, no fim de semana. Ainda na sexta-feira, o agricultor Expedito Pereira de Amorim, 66 anos, foi esfaqueado e morreu no Hospital Regional do Cariri (em Juazeiro do Norte). No começo da madrugada desta segunda-feira (20), um homem identificado como Geová Costa Ribeiro, 33, foi assassinado, a tiros, no bairro Padre Cícero.





No Crato, também no Cariri, o jovem Wesley Martins de Sousa, 20 anos, foi vítima de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte), às 22h30 de sábado, no bairro Alto da Penha.





(Blog do Fernando Ribeiro)