Guardas Municipais agem com rapidez e evitam suicídio, na tarde deste sábado (11)

Agentes da Guarda Municipal de Sobral (GCMS), empregados no isolamento da barreira sanitária na Avenida Dom José, bem ao lado Fórum do Trabalho, foram informados pelo vigilante do prédio, que havia um homem visivelmente transtornado sob forte emoção, estaria tentando se matar com uma faca.





De imediato a equipe constatou a ocorrência e logo acionou o SAMU, além de mobilizar outras equipes da GCMS em apoio, para isolar toda a área e controlar a situação para iniciarem as negociações. Após alguns minutos de negociação usando técnicas da mediação, conversando com a vítima os agentes conseguiram êxito na missão e a tragédia foi evitada.





Logo o indivíduo com pensamentos suicida foi atendido pela equipe do Samu, que conduzido para avaliação psiquiátrica no Hospital Dr. Estevão, para receber os cuidados necessários e ficar em observação.





Os agentes envolvidos na ocorrência: Guardas Cláudio e Teixeira negociadores e equipes do ROMU e Motopatrulhamento da área central.

Veja mais sobre:

Com informações do Blog do Célio Brito