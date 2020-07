DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Confira a íntegra da denúncia:

"Boa noite, gostaria de fazer uma denúncia mais dessa ves quero começar parabenizando ao prefeito de sobral pelo excelente trabalho no bairro Alto do Cristo, a praça ficou realmente muito linda. Mas agora quero relatar o único problema é que a rua Padre Palhano, rua principal do Cristo, e que agora muito mais estreita e sentido único mais não parece pois o trânsito de veículos tanto carro como motos em sentidos opostos não respeitam o sentido único da via, e o problema se agrava ainda mais com os motoqueiros subindo em alta velocidade e empinando pneu com isso o perigo só tende a aumentar, deixo aqui não só eu mais acho que todas as pessoas que aqui se sentem incomodadas o apelo ao órgão responsável por uma fiscalização mais rígida, principalmente a noite muito obrigado e esperamos por providencias."