Fla x Flu no SBT vai competir com Jornal Nacional

Jogo da final do Campeonato Carioca também será transmitido pelos clubes.

O SBT transmitirá o jogo de volta da final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro entre Flamengo e Fluminense, na próxima quarta-feira (15), às 21h30. O anúncio foi feito pela emissora neste sábado (11).





– É com muita alegria que informamos que o SBT acaba de firmar contrato com o Clube de Regatas do Flamengo para adquirir, com exclusividade em televisão aberta e para todo território nacional, os direitos de transmissão do segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2020, a ser realizado no dia 15 de julho, às 21:00, que disputará com o Fluminense F.C. – afirmou o canal em nota.





Neste domingo (12), o jogo de ida da decisão do estadual carioca será transmitido pela FluTV, a TV oficial do Fluminense, que é o mandante da partida, às 16h.





– Esperamos poder realizar um grande evento, com muita qualidade e com a descontração característica do SBT para levar esse grande espetáculo aos torcedores, fãs do futebol e espectadores, especialmente neste momento tão delicado em que vive o mundo e o país – afirma a nota do SBT.





A FlaTV também fará a transmissão, mas só com áudio, como ocorreu no clássico da última quarta-feira (8) entre as equipes, que terminou com vitória tricolor nos pênaltis e a conquista da Taça Rio.





FIM DE IMPASSE ENTRE FLAMENGO E GLOBO





De acordo com a Medida Provisória 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), os clubes mandantes ganharam o direito de negociar com quem quisessem a transmissão de suas partidas.





Logo após a publicação da MP no dia 18 de junho, o Flamengo passou a transmitir seus jogos na TV oficial do clube, a FlaTV.





A Globo, que tinha contrato com os outros 11 participantes do estadual carioca e com a própria Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) tentou impedir a transmissão, inclusive na Justiça, mas sem sucesso.





A Globo, então, rescindiu seu contrato com a Ferj e abriu mão dos jogos restantes da competição.





