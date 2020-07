Com Clássico-Rei na quarta-feira, Campeonato Cearense tem tabela divulgada; veja detalhes

Ceará e Fortaleza se enfrentarão às 22h30min de quarta-feira (15).

Um dia após o anúncio do governador Camilo Santana (PT) de que os jogos de futebol estão liberados no Estado do Ceará, a Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou a tabela detalhada do restante do Campeonato Cearense. Na manhã deste sábado (11), a entidade realizou conselho técnico com representantes dos oito clubes do Estadual e definiu os últimos detalhes.





Com isso, todas as datas, horários e locais dos jogos já estão definidos.





Como o Diário do Nordeste antecipou, haverá uma verdadeira maratona de jogos e o Campeonato Cearense terá os finalistas conhecidos em uma semana.





As partidas serão retomadas nesta segunda-feira (13), com três jogos, todos válidos pela 6ª rodada, em horários diferentes:





Barbalha x Ceará - 09 horas - CT Cidade Vozão - Itaitinga

Caucaia x Atlético-CE - 14 horas - Estádio Raimundão

Guarany de Sobral x Fortaleza - 18 horas - Arena Castelão





Na quarta-feira (15), haverá a disputa da última rodada da fase classificatória, incluindo o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza, que será disputado às 22h30min, na Arena Castelão. Dependendo da classificação final de alvinegros e tricolores, há a possibilidade de que ambos voltem a se enfrentar nas semifinais, que ocorrerão no fim de semana, com um jogo no sábado (18) e outro no domingo (19).





A chance é pequena, mas existe. Se isso ocorrer, serão dois clássicos em cinco dias.





No mesmo dia, também pela 7ªrodada, Ferroviário e Caucaia se enfrentam, às 16 horas, no estádio Elzir Cabral. Local e horário das partidas entre Barbalha x Guarany de Sobral e Atlético-CE x Pacajus estão sendo definidos.





Foto: Thiago Gadelha/SVM