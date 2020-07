HOMEM DE 64 ANOS DESAPARECE NA LOCALIDADE DE MORÉIAS, EM CAMOCIM. VAMOS AJUDAR A LOCALIZÁ-LO

Um homem identificado como Antonio Emiliano Pereira de Brito, mais conhecido como “Antonio da Preta”, 64 anos, residente na localidade de Moréias, zona rural de Camocim, está desaparecido desde às 04h30 da manhã de domingo, 05.





De acordo com as informações repassadas por um filho do desaparecido ao Camocim Polícia 24h, os familiares teriam visto ele acordado dentro de casa por volta das 04h30 da manhã de domingo e a partir daí não foi mais visto. Estranhando a situação, os familiares e populares começaram a procurar pelo homem. Ainda durante a manhã os familiares encontraram nas proximidades do Laguinho das Moréias, sua roupa de dormi parcialmente queimada, era uma calça moleton e uma blusa manga longa.





Ainda conforme as informações nos repassadas pelos familiares, o homem tinha alguns problemas de saúde, inclusive início de depressão. Como o homem não apareceu os familiares resolveram acionar as autoridades. Uma equipe de militares do Corpo de Bombeiros de Sobral com o reforço de um mergulhador realizou buscas durante todo o dia de ontem, segunda 06, juntamente com a ajuda de populares que passaram “arrastão” de pesca pelo lago. As buscas prosseguem pelo dia de hoje mais infelizmente até agora não o localizaram. Outras equipes voluntárias realizam buscas com cães farejadores pela mata mais até agora nada. A família não perde a esperança de encontrar seu ente querido ainda com vida e pede para qualquer informação que leve ao paradeiro do desaparecido liguar para o 190.





(Camocim Polícia 24h)