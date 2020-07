PM PRENDE HOMEM POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS EM FRECHEIRINHA

No começo da manhã de hoje, 12, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da Companhia de Operações de Divisas (COD) do 4º Batalhão de Policiamento de Choque, com base em informes obtidos, montou uma operação no município de Frecheirinha-CE a fim de capturar criminosos.





Por volta das 6h, as composições da COD se dirigiram até o local indicado, na Rua Padre Anastácio, Centro, e realizaram um cerco à casa na qual um suspeito estaria homiziado. Este, por sua vez, quando percebeu a aproximação policial, tentou se evadir correndo pelos fundos da residência. O indivíduo estava com uma arma de fogo em punho, apontando em direção à composição, que, agindo em legítima defesa, efetuou um disparo de arma de fogo a fim de neutralizar a injusta e iminente agressão.





O suspeito, então, largou a arma e fugiu pelo telhado das casas vizinhas, em seguida se escondendo em um matagal do entorno. Diante disso, após diligências, os agentes de segurança pública obtiveram êxito na captura do suspeito.





Após a autorização do mesmo, foi feita uma busca na residência dele, na qual foi apreendido o seguinte material: 01 espingarda calibre 12, 01 pistola calibre .40, 38 munições de .40 e 13 de calibre 38, 02 munições de calibre 12, 460 gramas de maconha, 13,4 gramas de crack, 01 balança de precisão, diversos sacos para embalar o entorpecente, 01 aparelho celular e R$ 107,00 em espécie.





Em razão do flagrante, o homem identificado como Joel Rocha Pontes, 36, que já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde, e, em seguida, os policiais apresentaram o material e os fatos na Delegacia de Polícia Civil em Tianguá, onde o procedimento foi instaurado conforme tipificação nos Artigos 33 e 35 da Lei 11343 e Artigo 16 da Lei 10826.





Assessoria de Comunicação da PMCE