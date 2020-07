Mais de 80% dos 136,7 mil infectados pela Covid-19 no Estado estão recuperados

Conforme dados da Secretaria da Saúde do Estado, divulgado às 14h02, já ocorreram 6.868 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

Os casos confirmados da Covid-19 no Ceará chegaram a 136.785 na tarde deste domingo (12), de acordo com boletim da plataforma IntegraSUS da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), divulgado às 14h02. Deste total, 80,5% (110.142) já se recuperaram. As mortes, decorrentes do vírus SARS-CoV-2, somam 6.868, um registro a mais em comparação aos dados desta manhã.





Na atualização do começo deste domingo, foram anotados 136.759 infectados e 6.867 óbitos, o acréscimo foi de 26 novos diagnósticos e uma morte. A letalidade da doença segue em 5%.





Além disso, há 70.026 casos suspeitos em investigação. Desde o início da pandemia, já foram aplicados 346.491 testes no Estado para identificar ou descartar a doença causada pelo novo coronavírus.





Os números divulgados pela Sesa são atualizados permanentemente e fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detecção da presença do vírus, ou seja, não necessariamente correspondem à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.





Outros indicadores





Ao todo, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é de 71,32%, enquanto a de ocupação das enfermarias é de 41, 94%.





Fortaleza é a cidade cearense com maior número de casos, com 38.106 pessoas com a Covid-19, embora a taxa de contágio venha desacelerando nas últimas semanas. Sobral, na região Norte, é a segunda cidade do Estado com mais casos, 8.440 ao total.





Com informações do DN