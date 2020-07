Atriz Cássia Kis diz que "Bolsonaro tinha que levar uma surra de cinto"

Em entrevista a Revista VEJA RIO, a atriz global Cássia Kis fez sérias críticas ao presidente Bolsonaro com relação à condução da pandemia de Coronavírus.

Com relação a tristeza que relatou estar sentindo, a atriz disse ter relação com a pandemia de Coronavírus e afirmou: “Choro todos os dias e às vezes tenho a sensação de que estou testemunhando o fim do mundo, porque não dá para viver em paz sabendo que tem gente sem ter o que comer, sem acesso à saúde. E o pior é que temos um presidente que é um homem infantil, não amadureceu. Os absurdos que ele diz são coisas de criança, de homem mimado. O Bolsonaro tinha que levar uma surra de cinto da mãe dele.”, defendeu.





A atriz afirmou se sentia mais segura quando Mandetta (DEM) era o Ministro da Saúde do governo Bolsonaro: “Quando eu via o Mandetta falando, até pensava: ‘O Brasil vai sair bem dessa história’. Tinha um comando ali, ele sabia o que fazia. Lidava com a ciência. Aí vem o Bolsonaro, filhinho da mamãe, birrento, querendo mostrar que ele é que manda. É inacreditável.”, disse.





(República de Curitiba)