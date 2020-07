POLÍCIA MILITAR TIRA MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO EM SOBRAL

Na noite de ontem, 11, uma composição do motopatrulhamento lotada na 1ª Companhia do 3° Batalhão Policial Militar da Polícia Militar do Ceará (PMCE) efetuou a prisão de um indivíduo que estava portando um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, em Sobral-CE.





A ação ocorreu enquanto a composição estava em patrulhamento pelo bairro Santo Antônio. Na rua São Francisco, os policiais visualizaram o homem em atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram realizar a abordagem. No momento da busca pessoal, foi encontrada a arma de fogo na cintura dele.





Diante do flagrante, o suspeito supracitado – que já possuía antecedentes criminais por ameaça, roubo, incitação ao crime, associação criminosa, resistência, desacato, favorecimento real, corrupção de menores e crimes ambientais – foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Sobral, ondwe foi tipificado no Artigo 16 da Lei 10826 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida).





Fonte: Relações públicas do 3ºBPM