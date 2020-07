Homem morre em acidente de moto na zona rural de Catunda

Um acidente deixou uma vítima fatal na noite desta sexta-feira (17), em um estrada carroçável na localidade de Rodilho, zona rural de Catunda.

Gilberto Soares Magalhães, 33, trafegava pelo local em sua moto, quando perdeu o controle e chocou-se contra uma barreira, vindo a óbito na hora. A vítima residia na localidade de Gameleira, também no interior do município. Segundo populares, o velocímetro do veículo marcava velocidade de 120 km, o que pode justificar o impacto que levou a fatalidade.





A Polícia Militar atendeu a ocorrência. O corpo de Gilberto foi removido para o núcleo da Perícia Forense de Canindé.





(A Voz de Sta. Quitéria)