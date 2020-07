HOMEM FICA FERIDO EM COLISÃO ENVOLVENDO CARRO E MOTO

Uma colisão envolvendo um veículo Celta e uma motocicleta foi registrada por volta das 18h20, deste sábado (18), na Rodovia do Progresso em Tianguá. De acordo com informações colhidas pelos Agentes do Demutran, o condutor da moto estaria cruzando a CE quando perdeu o controle e colidiu na lateral direita do carro.





O motociclista identificado como Valdeci Damasceno, 57 anos, residente no Sitio Tianguazinho sofreu fratura na perna e foi socorrido pela equipe do SAMU. Os passageiros do Celta não sofreram ferimentos.





(Ibiapaba 24 horas)