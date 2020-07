Fortaleza vence e se classifica para a final do Estadual

Único gol da partida contra o Guarany de Sobral foi marcado por Tiago Orobó.

O Fortaleza está na final do Campeonato Cearense 2020. O Leão venceu o Guarany de Sobral por 1 a 0 na noite deste sábado (18), na Arena Castelão, pelas semifinais da competição. O gol da partida foi marcado por Tiago Orobó, aos 22 do primeiro tempo.





O adversário do Tricolor na final sairá do confronto entre Ceará e Ferroviário, que jogam neste domingo (19), às 16 horas, também no Castelão. (Cnews)