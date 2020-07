HOMEM SUSPEITO DE ATIRAR NA EX-ESPOSA NO MUNICÍPIO ITAPAJÉ/CE FOI ENCONTRADO MORTO NA LOCALIDADE SERRA DE SÃO PEDRO

A Polícia Militar de Itapajé foi informada por volta das 07:00 h da manhã desta segunda-feira (27), do achado de um cadáver em meio uma plantação de bananeiras na localidade Serrana de São Pedro. Segundo a PM, o corpo foi identificado como sendo de Francisco Telmo Ferreira do Nascimento, que estava desaparecido desde a manhã da sexta-feira, dia 24, após lesionar à bala sua ex-mulher e o enteado, próximo à Praça da AABB.





Logo que feriu os dois, o acusado fugiu tomando rumo ignorado. Ao lado do corpo encontrado nesta manhã estava uma moto e uma arma. A perícia forense esteve no local para recolher o corpo, a primeira linha de investigação da polícia é para um possível suicídio, no entanto, o caso será melhor detalhado após o exame cadavérico.





Fonte: Atitude FM