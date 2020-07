Mulher é presa com 22kg de explosivo em ônibus que vinha de Goiânia para Fortaleza

A mulher foi presa no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no ônibus da empresa Guanabara, que fazia a linha Goiânia/Fortaleza. A ocorrência foi registrada no domingo, 26, no posto de Chorozinho.





Conforme O POVO apurou, o nome da suspeita é Antônia Alice Damasceno da Silva. Com ela, foram aprendidos 22 quilos de emulsão, 40 metros de Cordel, cinco metros de estopim e 50 detonadores. Não havia carga montada. A mulher vinha de Petrolina (BA) com destino a Fortaleza. Ela saiu do Ceará dia 23 e voltou no domingo com o material. Ao ser indagada, a suspeita não delatou para quem entregaria.





O material foi apresentado na delegacia e após realização de flagrante foi encaminhado para o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) para destruição em local seguro.





(O Povo)