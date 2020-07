HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE FORQUILHA

Na noite desta sexta-feira, dia 24, aconteceu um crime de homicídio na cidade de Forquilha, no bairro Edmundo Rodrigues.





Um jovem, identificado como Saulo Lira de Sousa, 22 anos, foi baleado e socorrido para uma unidade de saúde, mas veio a óbito.





Os criminosos ocupavam uma motocicleta e fugiram em rumo ignorado.





As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.



A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Mais detalhes em breve.