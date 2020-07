6 coisas que toda mulher deve parar de se preocupar para ser mais feliz

Toda mulher precisa aprender a ignorar os julgamentos e maus hábitos impostos pela sociedade!

As mulheres precisam aprender a ignorar totalmente os julgamentos e maus hábitos impostos pela sociedade no decorrer da história, esse é o segredo para que todas possam ser mais fortes, empoderadas e felizes.





Toda mulher sofre uma grande pressão sobre padrões impostos pela sociedade, infelizmente, nos dias atuais e modernos, essa cena ainda é muito presente na vida de cada uma.





A sociedade, julga as mulheres pela forma que se vestem, agem, por suas opiniões, crenças, ideais e até mesmo forma física ou o que devem ou não fazer com o próprio corpo, como se fossem apenas um objeto qualquer.





Mulheres são fortes e determinadas, lutaram para conquistar seu espaço próprio na sociedade e adquirirem seus direitos, no entanto, enfrentam todos os dias discriminações, que também são destacadas no mercado de trabalho, onde, mesmo comprovando capacidade, igual ou maior, do que um homem, o salário delas são muito inferiores.





Valendo lembrar o quanto uma mulher precisa se impor para que suas ideias e opiniões sejam ouvidas.





O que torna cada mulher mais admirada e encantadora, é esse espirito guerreiro, que jamais abaixa a cabeça para uma dificuldade, ao contrário, estão cada vez mais fortes e poderosas. O segredo que torna uma mulher forte, é deixar de lado, ignorar totalmente velhos comportamentos e preocupações que não acrescentam em nada à sua vida.





Está preparada para descobrir quais são as atitudes que podem te tornar uma dessas mulheres empoderadas? Confira a seguir!





1. Pare de se preocupar com as opiniões dos outros





Deixe de lado opiniões vazias de quem sequer sabe ou conhece sua vida, essas pessoas não estão ao seu lado na dificuldade e tão pouco ajudam você a pagar suas contas. Você não depende delas para viver, tão pouco para ser feliz, portanto, não faz sentido algum, perder tempo se importando com a opinião de pessoas que não fazem parte da sua vida.





2. Não deixe de expressar a sua opinião





Se você tem sua opinião própria para um determinado assunto, não tenha medo de expressá-la! O mais admirável em uma mulher, é a atitude de ser franca e corajosa. Sua voz deve ser ouvida em qualquer circunstância, esteja onde estiver. Permita-se ser notada, faça isso acontecer, você merece ser respeitada.





3. Pare de se preocupar com status social





A era social induz as pessoas acreditarem que para ser popular é necessário ter milhões de seguidores em um perfil, ostentar carros do ano e poder financeiro, só que não! Valorize quem você é de verdade, sua essência, caráter e carisma são bem mais interessantes do que tudo isso.





4. Não existe corpo perfeito





A sociedade impõe padrões de beleza utópicos, fato é que cada mulher tem sua essência e beleza própria. Não queira se enquadrar nos estereótipos, não faça loucuras como dietas malucas, tratamentos estéticos perigosos para ser aceita. Tenha orgulho de quem você é, se ame assim, você é linda, maravilhosa e espetacular desse jeitinho que é.





5. Esqueça os erros





Já ouviu o ditado, ‘não se chora o leite derramado’? Pois é, não adianta remoer seus erros, nada vai mudar o ocorrido, isso já passou! O que importa é aprender com os erros e pensar como será sua vida a partir de agora. Não fique se culpando, ou, se martirizando por erros passados, coisas que aconteceram quando era mais nova. Ninguém é perfeito e como seres humanos, todos erram. Siga seu caminho em frente e de cabeça erguida.





6. Abra a mão de relacionamentos tóxicos





Você merece ser amada, do jeitinho que você é! Esteja ao lado de um companheiro que te apoia, te ajuda e incentiva a seguir em frente nos seus planos, projetos e objetivos, um parceiro em quem você confia. Estar ao lado de uma pessoa ciumenta, que fica monitorando seus passos ou te colocando para baixo, querendo impor o que você deve fazer, é atraso de vida. Busque o amor, de alguém que saiba como tratar uma mulher.





Via: O Amor