Na noite de ontem (10), por volta das 22h00, aconteceu um roubo de moto no bairro Cohab III.





A vítima foi abordada por dois homens a pé armados de revólver. Os criminosos subtraíram o veículo Honda CG 160 Start de cor preta e placa PMG-4163.





Os assaltantes fugiram em rumo ignorado.





Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo é garantido.





(Sobral 24 horas)