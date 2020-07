Com direito a Clássico-Rei, Campeonato Cearense terá finalistas definidos em uma semana

Estadual já será retomado na segunda-feira (13) e o Clássico-Rei acontece na próxima semana.

Uma verdadeira maratona de jogos e transmissões. É o que pode esperar o torcedor cearense na retomada do Campeonato Cearense. A Federação Cearense de Futebol (FCF) confirmou que o estadual terá o primeiro jogo na segunda-feira (13). A tabela ainda será divulgada, assim como as partidas que serão exibidas nos veículos do Sistema Verdes Mares.





Neste sábado (11), às 9h, haverá uma reunião com o conselho arbitral. Será definido até quando se poderá inscrever novos jogadores. O campeonato também será reaberto no rito jurídico. Outro ponto a ser considerado é redução do prazo de jogos.





Os jogos devem acontecer na segunda-feira (13), quarta-feira (15), sábado (18) e domingo (19). O Clássico-Rei, portanto, acontece já na próxima semana. Os jogos de sábado e domingo serão os da semifinais do estadual. A tabela, entretanto, só deverá ser divulgada na manhã deste sábado (11).





Fonte: Diário do Nordeste

Foto: Thiago Gadelha/SVM