Fortaleza reduz em mais de 90% as médias móveis de casos e óbitos de Covid-19 desde o pico da doença

Segundo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), contudo, fatores externos podem interromper a tendência de queda dos índices de Covid-19 em Fortaleza.

Fortaleza registrou redução de mais de 90% nas médias móveis de casos e óbitos por Covid-19 em comparação ao período considerado o pico da doença na cidade, entre o início de abril até meados de maio, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado nesta sexta-feira (10).





A capital cearense registra, até às 19h31 desta sexta-feira (10), 37.943 casos confirmados e 3.499 mortes, se mantendo como o epicentro da pandemia no Estado. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), por meio da plataforma IntegraSUS.





Conforme o documento, a média móvel de casos estimada esta semana, com 35 casos, é aproximadamente 95% menor do que a registrada no período do pico de transmissão, quando a cidade chegou à média de 820 casos durante a respectiva semana.





Em relação às duas últimas semanas, a média móvel de casos hoje chega a ser 63% menor do que a registrada há 15 dias.





Ainda de acordo com o boletim, a média móvel de óbitos pelo novo coronavírus na última semana teve redução de 94% comparando-se à máxima média móvel da curva, obtida no pico da série temporal, quando o índice chegou a 91,4 mortes em média por Covid-19.





A redução da média móvel de óbitos dos últimos sete dias, com registro de 5,7, foi de 58% em comparação à média obtida duas semanas atrás, quando houve 13,6 mortes pela doença.





O boletim da SMS afirma ainda que a interrupção ou reversão da tendência de declínio de casos e óbitos ainda poderá ocorrer por fatores externos, como àqueles relacionados às variações das Taxas de Isolamento Social.





(DN)