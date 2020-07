MP acha milhões na casa do ex-secretário de Saúde do RJ

Durante uma operação em uma residência de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde da gestão de Wilson Witzel no governo do Rio de Janeiro, agentes encontraram mais de R$ 5 milhões em dinheiro. Ele foi preso nesta sexta-feira (10) durante uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). A informação foi dada pelo portal G1.





De acordo com o veículo, o dinheiro foi encontrado em uma casa em Itaipava, local em que Santos foi preso.









Ele é investigado por suspeita de irregularidades nos contratos de Saúde, entre elas a compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19.





Além da prisão, os agentes do MP também cumprem mandados no endereço da residência de Santos, em Botafogo, na Zona Sul da capital fluminense. (Pleno News)