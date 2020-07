INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO DISTRITO DE UBAÚNA, EMCOREAÚ

Internauta envia denúncia ao Blog, relatando a falta de água na localidade de Tabuleiro, no Distrito de Ubaúna.

Veja a íntegra da denúncia:

"Boa tarde! Estou entrando em contato com o Blog Sobral 24 horas para fazer uma denúncia: sou morador do Distrito de Ubaúna/Coreaú, e a população de Tabuleiro está sofrendo com a falta de abastecimento de água, pois vândalos jogaram britas nos poços profundos que abasteciam a comunidade. Neste momento de crise de água não temos nenhuma resposta dos representantes da prefeitura, estamos sofrendo com a falta de água."