INTERNAUTA ENVIA GRAVE DENÚNCIA AO BLOG SOBRAL 24 HORAS!

Internauta envia denúncia ao Blog, relatando que existe um perfil na rede social facebook, oferecendo vagas de emprego de doméstica. As candidatas quando comparecem ao local indicado, são vítimas de estupro.

Veja a íntegra da denúncia:

"Oi boa noite! Eu quero fazer um aviso, que existe um perfil como se fosse de um casal sem foto no perfil, publicando nos grupos de vendas no facebook, para trabalhar como domestica se passando como um casal, mas só que é golpe, uma amiga minha foi vítima de estupro! Eles dão o endereço, só que quando as vitimas chegam no local são dois homens!"