Polícia Civil prende homem suspeito de vários crimes, inclusive homicídio em Forquilha

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Forquilha, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva por homicídio tentado em desfavor de Francisco Jander Vasconcelos Sousa, em uma residência na rua 1º de Maio, 156, bairro Edmundo Rodrigues, Forquilha, na tarde dessa terça-feira (21), que referida diligência se deu após informações de que o suspeito iria visitar sua mãe no referido local, de posse dessa informação foi montada campana pela equipe de investigação, que ao avistar o suspeito adentrando o imóvel realizou a prisão. Durante o cumprimento do mandado o indivíduo se encontrava de posse de uma arma de fogo, revólver calibre 38. Jander é suspeito da autoria de uma tentativa de homicídio ocorrido em julho deste ano em Forquilha – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Segundo as investigações, Francisco Jander Vasconcelos Sousa (28), com antecedentes criminais por disparo de arma de fogo, tentativas de homicídio doloso, dano, dois portes ilegais de arma de fogo, lesão corporal dolosa, todos oriundos da Delegacia Regional de Sobral, além de outros crimes sob investigação como dois homicídios dolosos da Delegacia Municipal de Forquilha e um homicídio da Delegacia de Santana do Acaraú, é apontado como suspeito do crime que vitimou Francisco Danilo Rodrigues Gomes (19). A vítima foi alvejado por três disparos de arma de fogo nas proximidades do posto São Francisco, na Cohab, bairro Edmundo Rodrigues, mas não veio a óbito. A Polícia Civil segue investigando a participação do suspeito em outras atividades delituosas.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99406-5464, que é o WhatsApp da unidade, por onde podem ser feitas denúncias via mensagens. O sigilo e o anonimato são garantidos.