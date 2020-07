Jair Bolsonaro confirma que está com Covid-19

Presidente cancelou toda a agenda dos próximos dias. Ele tem 65 anos e faz parte da faixa etária considerada como grupo de risco.

O presidente Jair Bolsonaro informou nesta terça-feira (7) que seu exame para detectar se está com covid-19 deu positivo. Bolsonaro já havia informado a apoiadores na segunda-feira (6) que estava com febre e dores no corpo e, por isso, decidiu fazer o exame. Ele cancelou toda a agenda dos próximos dias.





O presidente revelou que seu quadro febriu cedeu durante à noite. Bolsonaro tem 65 anos e faz parte da faixa etária considerada por especialistas como grupo de risco.





Desde o início da pandemia do novo Coronavírus, Bolsonaro tem feito declarações polêmicas sobre a doença. Primeiro ele disse que não pegaria por ter sido atleta e depois disse que não passava de uma "gripezinha". Jair também sempre costumou a aparecer perto de apoiadores sem o uso de máscaras.





Hoje o Brasil tem mais de 65 mil mortes e mais de 1,6 milhão de casos confirmados do novo Coronavírus.





(Cnews)