Justiça autoriza plantio de maconha medicinal para tratamento de uma criança pela primeira vez em Sobral

Em meio aos debates da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre utilização e de plantio da Cannabis sativa, a maconha, uma família de Sobral ganhou o direito de cultivar a planta. Um casal obteve na Justiça autorização para plantar a maconha em casa. O cultivo é fundamental para o tratamento de saúde do filho de 10 anos.





A liminar deve continuar beneficiando o tratamento da criança com paralisia cerebral. Segundo informações levantada com o advogado Ítalo Coelho, responsável por acompanhar as ações referentes à permissão do consumo domiciliar da cannabis medicinal no Estado.





Esta foi a primeira vez que o plantio foi autorizado para uma família de Sobral, no estado, e é a oitava liminar concedida pela Justiça Federal. A decisão tomada na última terça-feira (30/06), impede que policiais façam a prisão em flagrante do responsável pelo cultivo da cannabis, que deve ter uso “exclusivo” para tratamento de saúde.





Os nomes das partes foram preservados, uma vez que o processo tramita em segredo de justiça.





(Blog do Veríssimo)