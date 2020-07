Topics Santa Quitéria a Sobral ainda não circularão; Sobral mantém proibição

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, decidiu nesta quinta-feira (09), manter a proibição do transporte coletivo por ônibus, micro-ônibus, topics e outras espécies de fretamento. O setor havia sido liberado pelo governador Camilo Santana para retornar a partir de amanhã (10), no entanto, a incidência de casos no município, que já passa de 7 mil, motivou o gestor a não relaxar.





A Coopfornorte, cooperativa que faz a rota Santa Quitéria e outras cidades da região Norte à Sobral, aguardava uma decisão oficial do prefeito para retomar as suas atividades. Em Santa Quitéria, a expectativa é de que pelo menos 50% da frota voltasse nesta fase, que permanecerá com data indefinida.





Quando liberada a circulação, os passageiros deverão utilizar máscara e não poderá apresentar temperatura acima de 37.8°. Especialistas manifestam preocupação com o risco de aumento da circulação do vírus entre a região, acelerando o “efeito bumerangue”.





(A Voz de Sta. Quitéria)