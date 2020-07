Mais oito pessoas são assassinadas no Ceará em meio a pandemia da violência

Oito pessoas, incluindo duas crianças, foram mortas nas últimas 24 horas no Ceará. A pandemia da violência armada no estado também deixou uma mulher sem vida. O corpo dela foi encontrado crivado de balas em uma estrada de terra, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na tarde desta terça-feira (7).





Três casos de duplos homicídios também foram registrados neste mesmo intervalo, entre a madrugada de terça-feira (7) e o começo da manhã de hoje (8), com crimes sendo registrados em Pacajus, Granja e Banabuiú.





Veja o resumo dos crimes das últimas 24 horas no Ceará:





1 – Arthur Guilherme Vieira Pessoa, um garoto de apenas 2 anos de idade, morreu ao ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio entre bandidos de facções criminosas. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (7), na localidade de Vila das Pedreiras, no Município de Guai[ubá, na Região Metropolitana de Fortaleza. Outras três pessoas ficaram feridas.





2 – Juliana Moreira, 24 anos, ex-presidiária, foi encontrada morta, nesta terça-feira (7), em uma estrada de terra no Município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Polícia acredita que o crime tenha sido um “acerto de contas”.





3 – Joaquim Tavares Braga Filho, 68 anos, bancário, morreu nesta terça-feira (7) em um hospital da Capital após ter sido baleado, no dia anterior, na cidade de Pacajus, na RMF. Na opcasião em que o bancário ficou ferido, bandidos mataram um comerciante dono de uma barraca na barragem do bairro Açude, em Pacajus. Uma bala perdida atingiu o bancário.





4 – Daniel de Freitas Nascimento, 28 anos, educador físico e lutador de artes marciais. Foi assassinado, a tiros, na noite desta terça-feira. O crime de morte aconteceu na Rua Tomás Rodrigues, no bairro Antônio Bezerra, na zona Oeste de Fortaleza. Ele se exercitava em aparelhos na praça quando foi morto com vários tiros por desconhecidos.





5 – José Júnior de Lima, 29 anos; e Ângelo Mário Raulino da Costa, 61 anos – Os dois homens foram assassinados, a tiros, no começo da manhã de ontem, na zona rural do Município de Banabuiú, no Sertão Central (a 194Km de Fortaleza). Eles estavam tirando leite de vaca em uma propriedade rural, na localidade de Barra do Sitiá, na zona rural, quando foram vítimas de uma tocaia de pistoleiros.





6 – João Batista Sousa Monteiro, 45 anos; e Juliana Souza Monteiro, 4 anos, pai e filha, foram mortos, a tiros, na noite desta terça-feira (7) dentro de casa, na localidade de Frios, no Distrito de Parazinho, na zona rural do Município de Granja, na zona Norte do estado (a 322Km de Fortaleza). Os autores do crime são dois pistoleiros ainda não identificados.





(Blog do Fernando Ribeiro)