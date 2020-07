Médica que salvou 350 pessoas apela por uso da cloroquina

Stella Immanuel denunciou conspiração contra o medicamento.

A médica Stella Immanuel, que é clínica-geral em Houston, no Texas, fez um grande apelo pelo uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Segundo Stella, ela já tratou mais de 350 pacientes com o medicamento, muitos deles dentro do grupo de risco, e até o momento todos sobreviveram.





– Eu coloco eles com hidroxicloroquina, zinco e azitromicina, e todos eles estão bem. Nos últimos meses, tratei mais de 350 pacientes e não perdi nenhum. Nem diabético, nem hipertenso, nem asmático, nenhuma pessoa! – relatou.





Cercada de colegas de trabalho, Stella disse ainda que ela mesma usou o medicamento de maneira preventiva.





– Coloquei a mim mesma, minha equipe e vários médicos que conheço na hidroxicloroquina, como prevenção. Porque pelo seu próprio mecanismo de ação funciona cedo, e como profilaxia. Nós atendemos de 10 a 15 pacientes como Covid todo dia. Damos a eles tratamento respiratório e usamos apenas máscaras cirúrgicas. Nenhum de nós ficou doente. A hidroxicloroquina funciona! […] Ninguém precisa morrer – apelou.





A médica também citou sobre supostos interesses econômicos em não haver uma cura e que estudos devem ser transparentes sobre quem os patrocina.





– Se algum falso cientista vier, patrocinado por essas falsas farmacêuticas, e dizer que “ah, nós fizemos estudos e não funciona”, eu posso dizer categoricamente: é ciência falsa! Eu quero saber quem está patrocinando esse estudo, quem está por trás dele. Não tem como eu tratar mais de 350 pacientes e ninguém morrer. Eles ficaram melhores. E você vai me dizer que testou 20 ou 40 pessoas e não funcionou? Esse vírus tem cura e se chama hidroxicloroquina, azitromicina e zinco – destacou.