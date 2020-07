Motorista da prefeitura de Ibicuitinga é por pistoleiros numa emboscada na estrada

Mais um assassinato com características de execução sumária foi registrado nesta quinta-feira (2) em Ibicuitinga, município cearense localizado no limite das regiões do Vale Jaguaribe e Sertão Central (a 190Km de Fortaleza). Um servidor público, motorista da prefeitura local, foi assassinado por pistoleiros na zona rural. A Polícia iniciou investigações com a hipótese de um caso de “queima de arquivo”.





Conforme levantamento do blogdofernandoribeiroce.com.br assassinato aconteceu no começo da tarde de ontem na estrada que liga os Municípios de Ibicuitinga e Quixadá, na localidade conhecida por Sítio Preto, no Distrito de Lagoa Nova. O morto foi identificado como “Luciano do Nozinho”.





De acordo com as primeiras informações colhidas pela Polícia, Luciano seguia de moto de Ibicuitinga em direção a Quixadá, quando foi perseguido e sofreu uma emboscada na estrada, sendo morto com vários tiros disparados à curta distância, a maioria na cabeça. Já era noite quando o corpo dele foi removido do local do crime para o Núcleo Regional da Perícia Forense de Quixeramobim (Pefoce).





A Polícia já descartou a possibilidade de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte) e investiga o caso sob a hipótese de uma represália ou queima de arquivo. Supostamente, ele estaria ligado a um empresário da região preso recentemente com várias armas de fogo. A Polícia, porém, não confirmou, ainda, esta versão.





Matança





Desde o mês de março último, a violência armada tem deixado um rastro de sangue e mortes no Município de Ibicuiitinga, município até então considerado pacato e que pouco aparecia no noticiário policial do estado. Ao menos, 12 pessoas foram mortas no Município, de acordo com levantamento feito pelo site Fernando Ribeiro junto aos registros da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Veja, a seguir, a lista das vítimas dos assassinatos em Ibicuitinga neste ano:





1 (10/03) – Wanderson Nogueira Bezerra, 34 anos (bala)





2 (02/04) – Carlos Henrique da Silva Bezerra, 24 anos (bala)





3 (02/04) – Cláudio Henrique de Almeida Costa, 21 anos (bala)





4 (02/04) – Waldemberg Rodrigues do Monte, 17 anos (bala)





5 (25/04) – Everardo Nobre de Oliveira, 37 anos (bala)





6 (18/05) – Francisco Alex Nobre da Silva, 14 anos (bala)





7 (18/05) – Francisco Wellington Nobre da Silva, 33 anos (bala)





8 (21/05) – Francisco Aragacy Fernandes Maia Júnior, 31 anos (bala)





9 (01/06) – Emanuel Davi de Lima Sousa, 26 anos (bala)





10 (01/06) – José Edilson de Sousa, 52 anos (bala)





11 (23/06) – Felipe Santiago Pimentel, 28 anos (bala)





12 (02/07) – Identificado somente por Luciano (bala)





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)