MP DENUNCIA ÉDER MOURÃO SÁ POR DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO

O Ministério Público do Ceará (MP) denunciou Éder Mourão Sá por dupla tentativa de homicídio. Éder atropelou duas mulheres (irmãs) no dia 16 de janeiro do corrente ano na avenida Ildefonso de Holanda Cavalcante, em Sobral.





As vítimas, Ana Paula Martins Pernambuco, 36 anos e Sandra Maria Martins Pernambuco, 42 anos. Ana Paula é Técnica de Enfermagem no Hospital Regional e Sandra é Copeira no Hospital Santa Casa. As duas são irmãs moram no bairro Sinhá Saboia.





Sandra estava indo deixar sua irmã no trabalho em uma moto Honda Biz, quando foram atropeladas por Éder Mourão Sá, que conduzia uma caminhonete Toyota Hilux. O fato aconteceu na avenida Pericentral. Ana Paula sofreu lesões graves, porque teve o pulmão perfurado, ela passou por várias cirurgias e ficou com sequelas. Sandra sofreu ferimentos mais leves, no pescoço e na coluna, felizmente se recuperou.