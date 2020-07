Pandemia da bala: Ceará ultrapassa em 7 meses a marca de 2.600 homicídios

Nesta quarta-feira (29), o Ceará ultrapassou a marca de 2.600 assassinatos no ano. No começo da manhã de hoje (30), o número de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) no estado já era de 2.609 mortos por conta da pandemia da violência armada. Somente neste mês, já ocorreram 18 duplos homicídios e um triplo no estado.





Neste mês de julho, ao menos, 83 pessoas foram executadas na Capital, 75 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), além de outras 123 no interior (82 na região Sul e 41 na região Norte).





Até o mês de junho, o estado já havia contabilizado em sua estatística criminal, nada menos, que 2.329 assassinatos, incluindo homicídios comuns, latrocínios (roubos seguido de morte), feminicídios, mortes por intervenção policial e crimes registrados em unidades do Sistema Penitenciário, além dos casos de lesão corporal seguida de óbito da vítima.





Na Grande Fortaleza, 158 pessoas foram assassinadas entre os dias 1º e 29 de julho, tendo entre as vítimas, 16 pessoas mortas em duplos homicídios.





Os oito duplos assassinatos na Capital e zona metropolitana aconteceram nos seguintes locais: Distrito de Amanari (em Maranguape), Barrocão (em Itaitinga), Maraponga (Capital), Parque Potira (em Caucaia), Parque Genezaré (em Itaitinga), Bela Vista (Capital), Vila do Mar (Barra do Ceará/Capital) e no Distrito de Sítios Novos (em Caucaia).





Matança no interior





No interior do estado, outras 20 pessoas morreram em 10 duplos homicídios ocorridos nos seguintes locais: Localidade Carbomil (em Limoeiro do Norte), Distrito de Barra do Sitiá (em Banabuiú), Localidade de Frios, Distrito de Parazinho (em Granja), Bairro Romeirão (em Juazeiro do Norte), Localidade de Jaburu (em Russas), bairro Terrenos Novos (em Sobral), Groaíras, Sítio Bento (em Cedro), Quixeramobim, e no bairro Santa Teresa (em Juazeiro do Norte).





Além dos 18 duplos homicídios, um caso de triplo assassinato ocorreu na região do Vale do Jaguaribe. O fato aconteceu na tarde do último domingo (26), no Distrito de Castanhão, zona rural do Município de Alto Santo, onde duas mulheres e um homem foram mortos a tiros.





(Fernando Ribeiro)