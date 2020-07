Pandemia da violência deixa 27 mortos no fim de semana no Ceará em homicídios e acidentes

Vinte e sete pessoas tiveram morte violenta no fim de semana no Ceará. O balanço ainda é parcial, mas aponta que 17 pessoas foram assassinadas no estado e outras 10 morreram vítimas de acidentes de trânsito.





Entre as vítimas da violência estão quatro mulheres. Duas foram assassinadas, a tiros, no Município de Alto Santo, no Vale do Jaguaribe. A terceira, uma jovem de 18 anos, acabou brutalmente morta a tiros e pedradas e teve parte do corpo queimada, em Fortaleza. A quarta vítima foi assassinada, também a tiros, em Maracanaú.





Na Capital, ocorreram cinco assassinatos, nos bairros São Gerardo, Granja Portugal, Esplanada do Castelão, Lagamar e Jardim Iracema. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) aconteceram crimes nos Municípios de Maranguape, Cascavel e Maracanaú.





No Interior Sul, foram registrados seis homicídios nos seguintes Municípios: Alto Santo (triplo homicídio), Jardim, Crato, e Quiterianópolis.





Na Região Interior Norte, três assassinatos aconteceram nas últimas 72 horas, sendo dois casos do Município de Forquilha (um na sexta-feira e outro no domingo) e em Itapipoca.





Mulher assassinadas





Duas mulheres foram mortas, a tiros, na tarde do domingo (26), no Distrito de Castanhão, zona rural do Município de Alto Santo, na região do Vale do Jaguaribe (a 247Km de Fortaleza), sendo identificadas como Maria Euzinete Lima Sabóia, 35 anos; e Francisca Rayane Silva Martins, 22 anos. Com elas, também foi morto o jovem Emanuel da Silva Carneiro, 21 anos, namorado de Rayane. A Polícia investiga o triplo homicídio, mas não há, ainda, suspeitos presos.





Em Fortaleza, uma jovem identificada por Jamile Carlos Oliveira, 18 anos, foi assassinada a tiros, pedradas e teve parte do corpo queimada. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (24) em um campo de futebol situado na Rua João XXIII, bairro Granja Portugal (zona Sul da Capital).





Em Maracanaú, uma mulher identificada apenas por Rosa, foi assassinada, a tiros, também na noite de sexta-feira passada. O crime aconteceu na Rua 119 do bairro Conjunto Timbó.





Acidentes de trânsito





Dez pessoas morreram em acidentes de trânsito no fim de semana no Ceará nos seguintes Municípios: Caucaia (dois mortos na BR-222, em Boqueirão), Santa Quitéria (dois mortos na CE-463, no Km 49, Sítio Trapiá), Várzea Alegre (BR-230, localidade Riachinho), Brejo Santo (BR-116), Morada Nova (no bairro Alto Tiradentes), Itapipoca (na localidade de MariaTacaca) e Hidrolândia (CE-257, localidade de Lajes, no acesso a Ipu).





Dos 10 mortos nos acidentes, sete morreram vítimas de desastres envolvendo motocicletas.





(Blog Fernando Ribeiro)