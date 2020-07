SOBRAL - DENÚNCIA DO INTERNAUTA! VÍDEO

"Boa tarde!

Por gentileza, gostaria de pedir ajuda. O Bairro Parque Silvana 2 está com uma reforma na rede de esgoto, já faz mais de 2 meses e estamos sofrendo com muita poeira. Em tempo de pandemia, onde todo espirro ou dor de garganta é suspeito do vírus, estamos preocupados. Passa os carros na rua e a poeira sobe. O bairro todo está assim. Gostaria de pedir que a prefeitura tomasse providências, ou seja, colocasse o asfalto rápido das ruas que já foram concluído.









Os homens que estão trabalhando na obra, informam que a prefeitura só irá passar o asfalto em dezembro. Até lá vamos ficar sofrendo com essa poeira."