DEFICIENTES ABANDONADOS PELA PREFEITURA DE SOBRAL

A falta de atenção a pessoa com deficiência de Sobral não é de hoje, segundo relatos dos desassistidos.





Desde 2017 a gestão municipal da secretaria de Saúde de Sobral não dá atenção as reivindicações e necessidades dessas pessoas, nem sequer as demandas do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Existe no município uma lista imensa de pessoas a espera de órteses, próteses ou cadeiras de rodas que há tempo não há licitações para aquisição desses equipamentos pra quem precisa.





Muitas deficientes estão sofrendo, como é o caso de Paulo Edione. Ele está na fila de espera de uma cadeira de rodas, sofrendo em cima de uma cama desapropriada, cheio de escaras pela falta de um colchão d'água, o que agravou ainda mais sua deficiência.

Segundo apuramos, existe um orçamento para essa finalidade e não se saber o que tem sido feito com o recurso do Programa de Órtese e Prótese do SACS, no município de Sobral.





Se você puder doar uma cadeira de rodas ou um colchão d’água, entre em contato conosco.





POR WELLINGTON MACEDO