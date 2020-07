“Estamos no 18° mês sem corrupção no governo federal”, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, enfatizou que a sua gestão já estava no 18º mês sem um caso de corrupção no âmbito do governo federal.

A declaração está sendo visto como uma resposta ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que teceu novas críticas ao governo em entrevista ao jornal britânico Financial Times.





“Eles estavam usando minha presença como uma desculpa, então eu saí. A agenda anticorrupção tem sofrido reveses desde 2018”, disse Moro ao jornal britânico.





Em mensagem nas redes sociais, Bolsonaro declarou:





“Estamos no 18° mês sem corrupção em nosso Governo. O grande feito foi na escolha de ministros e presidentes de estatais pelo critério técnico. O combate à corrupção começa, dessa forma, na origem.”





O mandatário brasileiro acrescentou:





“Triste lembrança de passado recente onde essa praga era agravada por um projeto de Poder, onde tudo se fazia para sangrar ao máximo o Estado.





De maio para cá, por exemplo, a PRF, com muito profissionalismo, mais que dobrou a apreensão de drogas. Isso advém da orientação do Ministro da Justiça que deu meios e autonomia para que a mesma agisse com todo seu potencial.





Formaremos ainda nesse ano mais 600 PRFs e 600 PFs. Tais medidas só foram possíveis após o Ministro da Economia ouvir dos Diretores Gerais dessas instituições e do MJ, o quanto a sociedade teria a ganhar com esse aporte de profissionais.”





E completou:





“O Brasil, apesar da pandemia e do lamentável número de mortos, está no caminho certo, cada vez mais mostrando que trabalho e transparência são essenciais para o futuro de todos nós.”





Fonte: Renovamídia